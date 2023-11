Balenciaga, arriva la gonna asciugamano Towel Skirt da 900 dollari

La Towel Skirt, pezzo chiave della Spring 2024



Chi si stupisce dell'idea di uscire con una gonna che somiglia in tutto e per tutto a un asciugamano di spugna (tranne che per l'aggiunta di bottoni per tenerla chiusa e il logo del brand, naturalmente) deve avere la memoria corta perché vuol dire che non si ricorda delle trovate di stile di Demna Gvasalia per Balenciaga degli ultimi anni, trovate che hanno messo il nome dello stilista georgiano sulla bocca di tutti e hanno reso il brand del lusso più desiderabile che mai.

Come non ricordare la maxi borsa che somiglia a un bustone di Ikea o le borse che somigliano a sacchi della spazzatura? E come dimenticare le ballerine realizzate fino alla taglia 46 per essere a disposizione di una platea più vasta, dunque, anche maschile?

È pensata per l'uomo e per la donna o per chi vi pare anche la Towel Skirt, la gonna più democratica di sempre che ci è già familiare anche nel modo in cui va indossata perché coprirsi i fianchi con un telo di spugna è una pratica quotidiana. Naturalmente da Balenciaga si va oltre e per la Primavera 2024 si suggerisce uno styling stratificato, infatti, nell'immagine di campagna, la gonna viene aggiunta ai pantaloni, letteralmente sopra di essi.

Lo shooting della campagna pubblicitaria, comunque, suggerisce di andare oltre la gonna per ricordarci che il capo non è una mera trovata commerciale ma si inserisce in una collezione che include diversi pezzi di spugna.

L'idea di lusso di Gvasalia per la prossima bella stagione includeva gonne in stile telo di spugna ma anche soprabiti del tutto simili ad accappatoi. Anche le scarpe, basse o col tacco, erano uguali alle pantofole degli alberghi (solo che invece del nome dell'hotel c'è ricamato il logo di Balenciaga).

Oggetti di uso comune usati come capi e accessori di lusso, questa è la morale della favola che chi ama Balenciaga conosce bene, una filosofia non nuova che però non ha evitato nemmeno questa volta l'apertura del dibattito prima della corsa all'acquisto.