Le ciabatte in gomma sono ormai un must anche per uscire. In barba a ogni pregiudizio, Jonathan Anderson si è divertito con un design a rana che ha reso le sue clogs con punta tonda un vero e proprio cult. Disponibili in colori vivaci (dal giallo all'azzurro), sono firmate JW Anderson (in collaborazione con Wellipets)