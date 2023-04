1/15 ©Getty

Le Manolo Blahnik di Carrie Bradshaw in Sex and the City (serie e film) sono così famose da essere diventate esse stesse un'estensione dell'iconico personaggio interpretato sul grande e piccolo schermo da Sarah Jessica Parker. Tra le tante calzature da favola indossate dalla giornalista di moda newyorchese, il modello décolleté in raso blu elettrico con fibbia decor gioiello sono diventate a dir poco leggendarie al punto da tornare sul set di ...And Just Like That nell'emozionante episodio che racconta l'epilogo della storia d'amore tra la protagonista e Mr. Big