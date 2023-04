Classico intramontabile del guardaroba maschile e femminile, ultra versatile e declinato, stagione dopo stagione, in molte varianti di colore e di materiale, il trench è il capo a cui non si può assolutamente rinunciare per ottenere un look chic, urban ed essenziale. Ecco come lo indossano le celebrity, le modelle e le protagoniste dello streetstyle

a cura di Vittoria Romagnuolo