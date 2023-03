2/14 Immagine tratta dal profilo Instagram @biancabalti

Bianca Balti è stata a Napoli e per girare la città ha scelto un look con pantaloni in denim comodi in stile 2YK. Impossibile non notare le scarpe in bella vista nel suo post, in grado da sole di dare un tocco lussuoso all'insieme. La top model ha scelto le esclusive Nike x Tiffany, modello Air Force 1 con dettaglio in pelle nell'iconico verde del brand di alta gioielleria

L'account Instagram ufficiale di Bianca Balti