La modella e showgirl è volata sulla East Cost per assistere al fashion show di Tory Burch. Il suo look, leggero e fatto di trasparenze raffinate, è perfetto per la primavera che sta per arrivare

Appuntamento imperdibile del settore, la New York Fashion Week , in corso fino al 15 febbraio, sta catturando le attenzioni dei maggiori nomi del mondo dello spettacolo a stelle e strisce e non solo. Tra questi, c'è anche Elisabetta Canalis che ha lasciato la California per qualche giorno per partecipare agli eventi della Grande Mela. In agenda, la sfilata di Tory Burch a Tribeca dove si è presentata con un total look del brand della collezione Ready To Wear Spring 2023 presentata lo scorso settembre.

Elisabetta Canalis sa come incantare i suoi ammiratori specie perché è in grado, con i suoi look, di esaltare con grazia e semplicità la sua bellezza naturale. L'outfit scelto per assistere alla sfilata di Tory Burch, la collezione per la stagione invernale, è un ensemble di capi straordinariamente essenziali eppure così raffinati da essere desiderabilissimi. Gonna longuette nera, fluida, leggermente svasata con le cuciture in evidenza, top ghiaccio lungo con drappeggi e arricciature in vita, décolleté e cappotto blu navy , un mix di colori basic e linee eleganti per un look reso sofisticato dalla fattura dei capi leggerissimi che rivelano, in trasparenza, l'intimo tono su tono e le gambe toniche della modella e presentatrice televisiva. Non è la sola ad indossare lo stile Burch, anche altre invitate prestigiose del fashion show, come la modella Lori Harvey, esibiscono per i fotografi le creazioni leggere della stilista americana ma la Canalis è una delle poche a conquistare lo streetstyle in cappotto riservandosi di mostrare il top con le maniche lunghe una volta raggiunto il suo posto in prima fila.

Lo stile elegante e sofisticato sfoggiato dalla Canalis è un compendio di raffinatezza e femminilità perfettamente in linea con le tendenze di stagione che prevedono un'abbondanza di capi in tulle, organza, mesh, o in rete dalle maglie più o meno strette, studiati per aderire al corpo rivelando le forme in maniera irresistibile. Sia per la collezione primaverile che per quella invernale appena presentata a New York, Tory Burch ha accantonato le stampe e le fantasie per lasciare parlare i capi con semplicità.

Negli Stati Uniti la moda sta lentamente recuperando l'estetica pre-pandemica, un passaggio che in Europa è stato compiuto già con le collezioni del 2022. Molti brand statunitensi hanno continuato a offrire anche dopo la pandemia proposte di moda più confortevoli, pratiche e funzionali, una risposta legata all'impatto profondo che l'emergenza globale ha avuto sul Paese, colpito più di tanti altri anche sotto il profilo economico.

Il recupero della socialità senza limitazioni si è tradotto nell'immediato in una settimana della moda ricchissima, articolata in una grande quantità di eventi in presenza che hanno richiamato nella Grande Mela addetti ai lavori e star da tutto il Paese.

Elisabetta Canalis si è sistemata nella sua camera d'hotel con una straordinaria vista sul fiume Hudson da cui ha scattato foto e video per documentare la sua trasferta di moda sulla East Coast. Ad aiutarla a prepararsi, la truccatrice Shaina Ehrlich che ha realizzato per lei un make-up luminoso con le labbra gloss.