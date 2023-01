4/14 Immagine tratta dal profilo Instagram @filippalagerback

Passeggiata nel centro di Milano per Filippa Lagerback al braccio del suo Daniele Bossari. La presentatrice televisiva esibisce il perfetto look urban invernale con cappotto in panno azzurro polvere e cappello alla marinara e su Instagram, in video, spiega ai fan come indossare la sciarpa come un copricapo in questi giorni particolarmente freddi

L'account Instagram ufficiale di Filippa Lagerback