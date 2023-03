1/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @alyxlippiatt

Dopo un inverno di eccessi e di manicure notevoli per colori, forme e lunghezze, le unghie naturali tornano ad essere le più richieste in questa stagione. La nail art della primavera 2023 si distingue in tutto e per tutto da quelle degli ultimi mesi. Le unghie leggermente tinte di rosa e brillanti, come quelle delle star, sono in gran tendenza

