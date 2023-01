6/16

Gli smalti in gel Essence sono senz'altro tra i bestseller del settore e sono disponibili sul mercato in una vasta gamma di colori e di tipologie, pensati per esigenze di asciugatura diverse. In foto, lo smalto gel in tonalità Just White è in formula vegana e si asciuga rapidamente, in soli sessanta secondi.

Prezzo: € 1,99



Essence