Viola Davis, 60 anni di talento: una vita tra cinema, tv e premi

Dalla povertà dell’infanzia alla gloria di Hollywood, Viola Davis ha trasformato il talento in un’arma di riscatto. A 60 anni è l’unica attrice nera ad aver vinto Oscar, Emmy e Tony, icona di forza, verità e bellezza imperfetta. Una vita tra ruoli indimenticabili e battaglie fuori dal set. Perché, come dice, “l’unica cosa che ci rende liberi è il coraggio di raccontare chi siamo davvero”. Ed è proprio questa libertà, raccontata senza paura, ad averla resa un’icona per chiunque sogni di riscrivere la propria storia