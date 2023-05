Lunedì 29 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now appuntamento con l'emozionante lungometraggio diretto da Gina Prince-Bythewood e incentrato sulle leggendarie guerriere Agojie. E in occasione di questa prima visione, continua la programmazione del canale Sky Cinema Adventure, con una selezione dei migliori film d’avventura con oltre 70 titoli

Arriva in prima tv su Sky l’avvincente "The Woman King", appuntamento lunedì 29 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Adventure) e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Emblema del female empowerment nella sua forma più pura, questo film racconta la storia delle leggendarie guerriere Agojie. Con una regia e un incredibile cast al femminile, il film è diretto Gina Prince-Bythewood (nominata ai BAFTA 2023 proprio per la Miglior Regia) e vede protagonista la vincitrice del Premio Oscar® Viola Davis nei panni della guerriera Nanisca, ruolo per cui l’attrice ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e ai BAFTA.