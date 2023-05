7/7 Foto tratta dal sito ufficiale del Festival di Cannes

L’attrice turca Merve Dizdar ha vinto il Premio per la Miglior Interpretazione Femminile, consegnato dalla vincitrice del medesimo riconoscimento nel 2022 Zar Amir Ebrahimi, per il film Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) diretto dal regista turco Nuri Bildge Ceylan. La pellicola, che affronta il dramma di un giovane insegnante accusato di molestie da alcuni studenti in un remoto villaggio dell’Anatolia, sarà distribuita in Italia da Movies Inspired ma al momento non è ancora prevista una data di uscita

