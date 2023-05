Anatomie d'une Chute, il film vincitore della Palma d'Oro a Cannes

LA TRAMA

La pellicola, che indaga su un suicidio/omicidio, mette sotto la lente di ingrandimento la famiglia composta dalla scrittrice tedesca Sandra (interpretata da Sandra Hüller), dal marito scrittore Samuel (interpretato da Samuel Theis) e dal figlio adolescente non vedente Daniel, che vive in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Samuel, però, muore in circostanze misteriose dopo una caduta dal piano più alto del cottage. Sorge un interrogativo: si è trattato di suicidio o di omicidio? Dopo l’arresto di Sandra, donna che rivela una natura complessa, il processo svela passo dopo passo la vita della coppia avvolta dal senso di colpa per l’incidente che ha reso cieco il figlio. Nella scena iniziale, ambientata nel cottage della famiglia, una giornalista non riesce a intervistare Sandra a causa del volume altissimo del brano P.I.M.P. del rapper 50 Cent ascoltato da Samuel. La moglie non chiede al marito di abbassare il volume, atteggiamento singolare che costituisce parte della relazione della coppia che, si scoprirà, non è nuova a tradimenti e a feroci litigi. A complicare il processo è l’arrivo sul banco dei testimoni del figlio, che fornisce elementi inaspettati. Il film “si basa sull’idea di vivere un incubo. Mi chiedevo: cosa succederebbe se il mio inferno personale diventasse improvvisamente affare di tutti? Volevo fare un film sul rapporto tra uomini e donne, questa volta esplorando come una coppia possa cadere a pezzi fino ad arrivare alla disintegrazione di una relazione. E così ho avuto la visione di un ragazzino che scopre gli affari dei suoi genitori in un processo che seziona metodicamente la storia della sua famiglia” ha spiegato la regista Justine Triet. “È un film sulle relazioni e sul tempo di condivisione. Il bambino è al centro di questa condivisione. Insomma, all’interno di una relazione, cosa ci dobbiamo scambiare l’un l’altro? Ci può essere davvero il dare e l’avere? Sono domande su cui rifletto molto, domande che non vengono spesso esplorate sullo schermo. I ruoli in Anatomie d’une Chute sono capovolti perché questa volta è una donna che crea squilibrio abbracciando pienamente la sua libertà e volontà di uguaglianza”.