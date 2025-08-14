Lindsay Lohan e Shailene Woodley protagoniste di Count My Lies

Stando a quanto riportato da Variety, Lindsay Lohan e Shailene Woodley saranno coinvolte anche come produttrici. Nessuna notizia sulla possibile data di distribuzione della serie tv

Lindsay Lohan e Shailene Woodley saranno le protagoniste di Count My Lies, la nuova serie tv targata Hulu. Variety ha diffuso i primi dettagli riguardanti la produzione.

count my lies, la serie tv con lindsay Lohan e Shailene Woodley La serie tv, basata sull’omonimo romanzo di Sophie Stava, vedrà le due attrici coinvolte anche come produttrici. Count my Lies sarà la prima serie da protagonista per l’attrice di Mean Girls (FOTO). Variety ha diffuso la sinossi: “Quando la bugiarda compulsiva Sloane Caraway (Woodley) si fa strada mentendo come tata per la splendida e carismatica Violet (Lohan) e Jay Lockhart, crede di aver finalmente ottenuto il lavoro dei suoi sogni. Ma Sloane non sa di essere appena entrata in una famiglia piena di segreti che stanno per esplodere con conseguenze potenzialmente catastrofiche per tutti quanti”. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda gli altri attori del cast e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Approfondimento Lindsay Lohan, il libro che racconta la sua caduta e la rinascita

Lindsay Lohan è attualmente nelle sale cinematografiche con Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, sequel dell’amato film del 2003. Presenti anche Jamie Lee Curtis e Chad Michael Murray per la regia di Nisha Ganatra. Completano il cast Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky, Rosalind Chao, Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. Questa la sinossi ufficiale: "Curtis e Lohan riprendono i loro ruoli di Tess e Anna Coleman. Le ritroviamo anni dopo aver attraversato una crisi di identità. Anna ora ha una figlia e una futura figlia acquisita. Mentre affrontano innumerevoli sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che un fulmine può davvero colpire due volte lo stesso punto". Tra le pellicole di Lindsay Lohan ricordiamo Herbie - Il super Maggiolino, Irish Wish - Solo un desiderio e Our Little Secret. Approfondimento Quel pazzo venerdì 2, il trailer con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis