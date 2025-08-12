Alessandro Amato racconta la storia dell'attrice come fosse una pellicola cult: da Mean Girls ai tabloid, dalle cadute alla rinascita consapevole. Il risultato? Un ritratto brillante e affilato, che riflette il nostro bisogno di nuovi miti e lo sguardo collettivo che li crea (e li brucia). Oggi Lindsay è madre, imprenditrice, e torna al cinema con Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo. Un saggio pop, poetico e attuale