Lindsay Lohan, tra glamour e rovina: il libro che racconta la rinascita di una stella
Alessandro Amato racconta la storia dell'attrice come fosse una pellicola cult: da Mean Girls ai tabloid, dalle cadute alla rinascita consapevole. Il risultato? Un ritratto brillante e affilato, che riflette il nostro bisogno di nuovi miti e lo sguardo collettivo che li crea (e li brucia). Oggi Lindsay è madre, imprenditrice, e torna al cinema con Quel pazzo venerdì – sempre più pazzo. Un saggio pop, poetico e attuale
