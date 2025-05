Puff Daddy, il processo: com'è andato il secondo giorno

Nel processo per traffico sessuale a carico di Sean Combs a New York sono stati finora interrogati circa 50 potenziali giurati, ma soltanto poco più della metà sono ancora in lizza

Piccoli passi avanti nella selezione della giuria nel secondo giorno del processo per traffico sessuale a carico di Sean Combs a New York. Finora sono stati interrogati circa 50 potenziali giurati, ma soltanto poco più della metà sono ancora in lizza, compresi un insegnante di educazione fisica delle scuole medie, un traslocatore e un massaggiatore e attore iscritto ai sindacati Sag-Aftra e all’Actor’s Equity. C’è anche una produttrice fotografica di HBO, che ha lavorato nel marketing delle serie tv The White Lotus e The Last of Us e che ha sollevato preoccupazione nel team di difesa di Puff Daddy, dal momento che la piattaforma di streaming associata, Max, ha trasmesso la docuserie The Fall of Diddy, che dipinge negativamente il rapper. Il giudice Arun Subramanian ha respinto la richiesta dei legali di escluderla, ma le ha comunque rivolto ulteriori domande sul suo ruolo nell’azienda. Non è stata invece ammessa una dirigente del marketing della casa editrice Simon & Schuster, dal momento che il suo bonus è legato alle vendite dei libri, compreso il memoir scritto dal cantante e produttore Al B. Sure!, che contiene accuse nei confronti di P. Diddy e che sarà pubblicato entro l’anno.

IL PROCESSO DI SELEZIONE Il processo di selezione della giuria dura cinque giorni. Una settimana prima di presentarsi in tribunale, i potenziali giurati hanno compilato un questionario sul tipo di notizie e di media che sono soliti consultare e sulle opinioni che si sono formati in merito alla vicenda di Combs, proprio sulla base di quanto hanno letto e sentito. La selezione segue poi regole ben definite. Una volta riuniti nelle aule di giustizia, in mattinata, i candidati prestano giuramento prima di rispondere in senso affermativo o negativo a 14 domande e di ricevere un elenco di oltre 190 nomi e luoghi. I quesiti indagano se i candidati siano stati vittime di crimini, se conoscano personalmente gli individui o i posti elencati, se qualche persona loro vicina abbia lavorato nelle forze dell’ordine e se loro stessi abbiano motivi per non emettere giudizi equi e imparziali. Ogni potenziale giurato deve poi spiegare al giudice le ragioni di eventuali risposte affermative. Nel frattempo, gli avvocati di entrambe le parti possono suggerire ulteriori domande e, in caso di dubbi sulla parzialità dei candidati, possono richiedere che siano esonerati. “P. Diddy ha un sacco di soldi” e “probabilmente potrebbe comprarsi l’uscita di prigione”, ha detto un potenziale giurato, che poi non è stato ammesso. Stesso destino per un’altra, che ha dichiarato di “propendere verso la responsabilità di Combs nei crimini” in base alle sue deduzioni sul caso. Alla fine della giornata, i candidati rimasti affrontano un interrogatorio di gruppo, durante il quale raccontano, tra le altre cose, dove e con chi vivono e che tipo di musica e di programmi preferiscono. Lunedì 5 maggio sono stati interrogati 19 potenziali giurati, sei dei quali hanno dichiarato di ascoltare hip-hop e almeno due, nello specifico, l’hip-hop degli anni Novanta, epoca nella quale Combs aveva raggiunto il successo. Molti di loro hanno inoltre dichiarato di aver visto il video di sorveglianza dell’hotel, pubblicato dalla CNN nel 2024, che mostra Combs mentre aggredisce la sua ex fidanzata Cassandra “Cassie” Ventura. La copia del filmato non sarà utilizzata come prova nel processo, al contrario di alcune “varianti” che saranno mostrate alla giuria. “Quasi tutti hanno visto il video”, ha dichiarato uno dei potenziali giurati, che ha definito Puff Daddy in quella circostanza come una “persona arrabbiata, ostile e presuntuosa”. Saranno comunque 12 i giurati che saranno selezionati tra i 150 potenziali candidati e che parteciperanno al processo, che si prevede durerà almeno otto settimane. Le arringhe introduttive sono previste il 12 maggio. Approfondimento P. Diddy, la problematica selezione della giuria per il processo