Lip gloss nails, come replicare la manicure del momento

La tendenza che si ispira al gloss dei 2000s

Unghie lucide effetto gloss, brillanti come le labbra rifinite dal lucidalabbra applicato con uno strato spesso per accrescere l'effetto splendente, è questa la richiesta più frequente in queste prime settimane del 2023 per le nail artist, alle prese con l'ultima versione delle unghie nude, un classico di tutte le stagioni ma molto in voga in pieno inverno per mani che ben si adattano alle atmosfere cristalline e all'aria limpida dei mesi ghiacciati.

Migliaia di post e video su Instagram e su TikTok hanno imposto la manicure lip gloss all'attenzione degli utenti che usano i social preferiti dai Millennial e dalla Generazione Z per scovare gli ultimi beauty trend. Ovviamente, non tutto quello che viene proposto online riesce a far breccia nei cuori degli utenti ma, vista l'ossessione dilagante per tutto ciò che riguarda lo stile dei primi del Duemila, una manicure ispirata al gloss, il pezzo forte del makeup di stampo 2000s, era destinata a spopolare fin dall'inizio.

Facile da realizzare con le giuste tonalità e dei top coat dalla formula brillante e jelly, le lip gloss nails si possono realizzare al salone di bellezza e a casa e sembrano davvero stare bene su ogni tipo di carnagione.