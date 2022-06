Kendall Jenner e Devin Booker si sarebbero lasciati dopo due anni

La modella e il cestista dell'NBA erano stati avvistati insieme in Italia per le nozze di Kourtney Kardashian ma da allora pare si siano presi una pausa di riflessione che non sembra avere fine

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sulla rottura tra Kendall Jenner e Devin Booker ma gli insider hanno confermato a diverse testate, tra cui Page Six e Us Weekly, che i due sono si sono lasciati e che in questo momento si sono presi del tempo per riflettere sulla loro storia. Allo stesso tempo, il cestista dei Phoenix Suns è stato visto a Scottsdale, in Arizona, durante un'uscita in cui si sarebbe comportato da single . Quella che inizialmente sembrava essere una pausa di riflessione potrebbe dunque essere una separazione effettiva per l'ultima figlia single di Kris Jenner che ha sempre gestito la sua vita privata con una certa riservatezza, a differenza delle più note sorelle del clan Kardashian-Jenner.

Le pressioni di mamma Kris Jenner

La separazione tra Kendall Jenner e Devin Booker potrebbe aumentare la tensione per la top model che, nelle ultime stagioni, non ha fatto mistero anche davanti alle telecamere dei reality show Keeping Up With the Kardashian e The Kardashians, di subire pressioni da parte della sua famiglia a proposito della sua situazione sentimentale. Nello specifico, la figlia di Caitlyn Jenner, lamenta i continui solleciti da parte di Kris Jenner a fare al più presto il suo primo figlio, sull'esempio delle sue sorelle, molte già con più di un bambino.

Kendall Jenner ha più volte dichiarato di non essere certa di sentirsi pronta per la maternità, cosa legata, probabilmente, al non aver trovato un partner stabile nella sua vita ma anche alla sua carriera nella moda. Oltre alla sua attività di imprenditrice, la Jenner è da molti anni volto di punta delle fashion week internazionali nonché di tante prestigiose campagne pubblicitarie dei maggiori brand del settore.