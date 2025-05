Jay Kelly, la prima foto del film di Noah Baumbach con George Clooney

Debutterà in streaming il 5 dicembre. “Tutti conoscono Jay Kelly, ma Jay Kelly non conosce sé stesso”, recita lo slogan. Nel cast anche Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig

Jay Kelly, il film scritto e diretto da Noah Baumbach con George Clooney nei panni dell’omonimo protagonista, debutterà il 5 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e il 14 novembre nelle sale statunitensi. La piattaforma di streaming ha anche pubblicato la prima immagine della pellicola, accompagnata dalla didascalia “Tutti conoscono Jay Kelly, ma Jay Kelly non conosce sé stesso”. Il cast include anche Adam Sandler , Billy Crudup, Laura Dern, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher , Lenny Henry, Josh Hamilton e Greta Gerwig .

NOAH BAUMBACH, LA COLLABORAZIONE CON NETFLIX

Jay Kelly è il secondo film che Baumbach dirige per Netflix dopo Storia di un matrimonio, che nel 2020 aveva ottenuto sei candidature ai premi Oscar e la vittoria di Laura Dern come Miglior attrice non protagonista, e Rumore bianco, l’adattamento dell’omonimo romanzo di Don DeLillo interpretato da Gerwig, Driver e Don Cheadle e presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2022.