Cannes 2025, nella giuria del Festival anche Alba Rohrwacher

6/9 ©Getty

Halle Berry, pluripremiata attrice statunitense, prima donna afroamericana a vincere l'Oscar per la memorabile performance in Monster's Ball (2002), sarà a Cannes come membro della Giuria presieduta dall’attrice francese Juliette Binoche.

Star di numerosi film, da X-Men a Die Another Day, ha esordito alla regia nel 2020 con il lungometraggio Bruised - Lottare per vivere



Oscar 2025, perché Halle Berry ha baciato Adrien Brody davanti a fidanzata e telecamere?