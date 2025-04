Cannes 2025, Alice Rohrwacher presiederà la giuria della Caméra d'or

Alice Rohrwacher torna protagonista sulla Croisette, ma questa volta non per presentare un'opera ma in veste di giurata. Dopo aver vinto nel 2014 - Grand Prix Speciale della Giuria con Le meraviglie, aver ottenuto, nel 2018, il Prix du scénario per Lazzaro felice ex aequo con Tre volti di Jafar Panahi e aver partecipato al concorso nel 2023 con La chimera, la regista, sceneggiatrice e montatrice italiana presiederà la Giuria della Caméra d’or della 78.ma edizione del Festival del cinema di Cannes.. Si tratta del riconoscimento che viene assegnato a un’opera prima presentata nella Selezione Ufficiale, alla Settimana della Critica o alla Quinzaine des Réalisateur

Le parole di Alice Rohrwacher

“Le prime volte sono sempre importanti e ci accompagnano per tutta la vita. Come entrare in una stanza sconosciuta, avvicinarsi alla persona amata per il primo bacio o approdare su una terra straniera. C’è qualcosa di dorato che avvolge questi momenti nella nostra memoria. È per questo che il premio più prestigioso per le opere prime si chiama Caméra d’or?”