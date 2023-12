La chimera, dopo video di Rohrwacher e O’Connor aumenta distribuzione

Il film diretto da Alice Rohrwacher intitolato La chimera continua il suo avventuroso percorso nei cinema italiani, accompagnato da un forte gradimento da parte di un pubblico che si rivela totalmente conquistato dalla pellicola. Molti giovani lo hanno sostenuto con un intenso passaparola tramite i social media. E regista e protagonista hanno lanciato un appello al pubblico: “Dite a più cinema di proiettarlo”, il che pare essere stato recepito eccome, dato che da ieri il film è diventato il primo incasso in molte sale delle più grandi città italiane.

Dall’Anteo di Milano all’Eden di Roma, dall’Odeon di Bologna al Nazionale di Torino e il Fiorella di Firenze - che proseguiranno la programmazione per il terzo weekend - questa pellicola è il primo incasso.

Merito anche del video in cui la regista Alice Rohrwacher e il protagonista Josh O’Connor lanciano personalmente un appello rivolto ai loro fan, dicendogli di chiedere a gran voce alle sale cinematografiche di proiettare il film.

Il video (che potete guardare in fondo a questo articolo) ha avuto oltre 1 milione di visualizzazioni sul web.

“È evidentemente riuscito a smuovere qualcosa di importante e ha avuto un forte impatto”, ha dichiarato in un comunicato ufficiale Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution. “Oltre che sugli spettatori, anche sugli esercenti italiani che hanno risposto all’appello e alle richieste del loro pubblico portando, in un periodo stagionale super affollato di nuove offerte, a 76 gli schermi che programmeranno il film nel prossimo weekend”, aggiunge Lonigro.



In fondo a questo articolo potete guardare il video in cui la regista Alice Rohrwacher e il protagonista Josh O’Connor chiedono al pubblico di chiedere ai cinema di proiettare il loro film La chimera.