Cannes 2023, Alice e Alba Rohrwacher sul red carpet di La Chimera

Tra le poche presenze maschili spicca quella di Josh O’Connor, il Principe Carlo di The Crown. L’attore inglese ha contattato Alice Rohrwacher in quanto innamorato dei suoi lavori e lei ha scelto di modificare la sceneggiatura per adattarla a un interprete più giovane

Corti d'Argento, Nastro speciale a Le Pupille di Alice Rohrwacher. I finalisti