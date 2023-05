13/16 ©Getty

Nanni Moretti è molto amato dal festival di Cannes - è il suo ottavo film consecutivo a essere presentato qua -, ma anche dagli spettatori francesi e in generale dalla stampa internazionale, che lo ha messo sulla carta tra i favoriti. Cannes per Moretti è quindi abitudine, non senza ricordi speciali: come quando nel 1978, ha raccontato, per Ecce bombo "venni con una giacca gialla a quadretti comprata in un negozio dell'usato. Allora c'era la proiezione sulla spiaggia e nessuna etichetta e io ero nella più totale inconsapevolezza"