Festival di Cannes, Rapito di Marco Bellocchio in concorso

E' "Rapito" di Marco Bellocchio il primo dei tre film italiani in concorso al Festival di Cannes. Il regista racconta la tragicità di una storia vera avvenuta alla fine dell'800 e che destò molto scalpore all'estero ma venne quasi taciuta in Italia.

L'innocenza e il tradimento. La lotta disperata per avere indietro il proprio figlio, la posizione irremovibile di chi segue le leggi o la propria fede.

Marco Bellocchio presenta in concorso al Festival di Cannes “Rapito”, in sala dal 25 maggio. La storia è quella vera di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla famiglia di origine per essere cresciuto, da cattolico, sotto la protezione di Papa Pio IX, perché segretamente battezzato dalla domestica.

Nel film, tra gli altri, Paolo Pierobon nei panni del Papa, Fausto Russo Alesi che interpreta il padre e Barbara Ronchi in quelli della madre.

Completano il cast Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo Maltese

(Edgardo ragazzo) e Filippo Timi e Fabrizio Gifuni.

MARCO BELLOCCHIO

“In questo film le responsabilità sono degli adulti, è evidente.

Qui abbiamo un piccolo bambino, Edgardo, che si trova in una disavventura così violenta nella quale cerca di sopravvivere.

L’unica maniera di farlo, anche se è una sopravvivenza inconscia, è quella di piegarsi alla nuova religione, di assumerla, di ripeterla, di impararla a memoria.

E allo stesso tempo, visto che nell’animo di ognuno di noi ci sono anche ribellioni e ripensamenti, delle opposizioni improvvise, così anche in lui ci sono dei momenti in cui si rompe la sua resistenza (come nella scena durante i funerali del Papa, in cui lo insulta). Certamente però quella scena onirica in cui cerca di liberare Cristo dalla croce è per trovare una conciliazione tra le due religioni: è come se il bambino pensasse di riuscire a conciliare le due religioni e quindi di poter così tornare dalla famiglia, liberando il suo popolo dall’accusa di aver crocifisso Gesù”.