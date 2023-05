8/10 ©IPA/Fotogramma

Nella sua carriera ricca di titoli, Kasia Smutniak ha ottenuto due candidature ai David di Donatello, per Allacciate le cinture e per Loro. Nel 2008 è stata premiata come Migliore rivelazione per Nelle tue mani, film per cui ha ricevuto il Nastro d'argento europeo. Per Loro, invece, ha vinto il Nastro d'argento come Migliore attrice non protagonista

