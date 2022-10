1/5 ©Getty

Tra i primi ospiti a comparire sotto i riflettori la figlia d'arte Melissa Newman, figlia delle due leggende di Hollywood Paul Newman e Joanne Woodward, ha mostrato uno scialle che riproduce le iconiche immagini della coppia. Alla Festa del Cinema di Roma sarà infatti presentata in anteprima la nuova docu-serie The Last Movie Stars, diretta da Ethan Hawke e prodotta da Martin Scorsese, che traccia un intenso ritratto dei due divi

The Last Movie Stars in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. FOTO