Il Colibrì apre la Festa del Cinema di Roma, le interviste. VIDEO

Nel libro , il protagonista appare come un uomo che non viene toccato dal lunga serie di ostacoli che la vita gli pone davanti. "Secondo me non rimane fermo", dice Pierfrancesco Favino a Sky TG24, "semmai rimane legato alle cose che non vuole barattare e tenta continuamente di rialzarsi. Una qualità che negli ultimi tempi abbiamo dovuto cercare tutti quanti noi", commenta l'attore facendo riferimento allo sconvolgimento esistenziale seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19. Il film racconta la vita di Marco Carrera, attraverso una serie di salti temporali che seguono il tracciato dei ricordi del personaggio e coprono un arco temporale che va dai primi anni Settanta a un futuro prossimo. "È un film che racconta la disperazione – ci spiega ancora Pierfrancesco Favino – ma allo stesso tempo la felicità della ricerca della vita".

Le donne de Il Colibrì

La regista Francesca Archibugi, che è anche sceneggiatrice della pellicola insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci, ha lavorato per portare sul grande schermo l’essenza del romanzo di Veronesi nel modo più fedele possibile. "Il fatto che il protagonista – spiega la regista nell’intervista di Sky TG24 – non si lascia sopraffare da quello che gli succede e diventa un punto di riferimento anche per coloro che gli sono attorno, mi ha molto sedotto. Penso racconti molto di tutti noi". Per combattere questa esistenza sempre sull’orlo del naufragio, i personaggi de Il Colibrì si adoperano come possibile per ricercare illusione, allegria e felicità. Tra di loro c’è Marina Molitor, interpretata da Kasia Smutniak, che spiega così il suo personaggio: "Lei è nel posto sbagliato al momento sbagliato: fa una tale fatica a ricostruire la sua illusione di vita normale che questo sentimento diventerà autodistruttivo".