Festa del Cinema di Roma 2022: il film di apertura sarà italiano

La Direttrice artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale, hanno annunciato con orgoglio e soddisfazione che il film di apertura della Festa del Cinema 2022 sarà una produzione italiana. La regista romana presenterà in anteprima Il Colibrì che ha scritto in collaborazione con Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Prodotto da Domenico Procacci per Fandango con Rai Cinema, Led Films des Tournelles - Orange Studio e distribuito da 01 Distribution. Ulteriore tocco italiano la canzone scelta per i titoli di coda, una canzone inedita di Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia intitolata Caro amore lontanissimo che per il film è interpretata da Marco Mengoni.