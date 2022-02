Kasia Smutniak risponde sulla vitiligine: “Sto da Dio,"

L'attrice e modella polacca ha voluto rispondere ai tanti titoli di testate che hanno parlato del suo caso, dicendo che in realtà le cose non stanno come i giornalisti scrivono: “Sto da Dio”. Inoltre ha aggiunto un messaggio a chi si trova nella sua stessa condizione: “Non mollare. Non farti condizionare dalla stupidità degli altri”

Kasia Smutniak ha voluto rispondere ai titoli di giornale che hanno speculato sulla vitiligine da cui l'attrice e modella polacca è interessata da tempo.



Con parole forti come “Ma come si è ridotta?”, “Trauma”, “Irriconoscibile”, i giornali hanno parlato della sua condizione con toni tragici e sensazionalistici, portando Kasia Smutniak a rispondere a tono. Non tanto per se stessa quanto per chi condivide con lei la stessa patologia cronica che causa macchie sulla pelle.



“La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante” ha scritto in un lungo messaggio che fa da didascalia alle schermate dei titoli di giornale condivisi da lei su Instagram. “È stato un percorso lungo e bellissimo, a tratti anche comico. Ne ho condiviso solo un pezzetto, portando avanti un messaggio positivo, sperando che la mia testimonianza potesse dare coraggio a tante persone con la mia particolarità o senza. È stato bello scoprire quanta importanza diamo alle nostre fragilità, quanto queste possano plasmare le nostre vite e quanto è bello liberarsene”, ha aggiunto.



«A chi si trova nella mia condizione dico “Non mollare. Non farti condizionare dalla stupidità degli altri”», ha scritto l'attrice e modella.



Potete guardare il post che Kasia Smutniak ha condiviso sul proprio profilo di Instagram in fondo a questo articolo.