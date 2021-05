1/17 Foto by Antonello&Montesi

Domina è un epico dramma in costume, ma, allo stesso tempo, è anche un racconto estremamente contemporaneo che segue la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata da Kasia Smutniak: la sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano. A interpretarla nei primi due episodi, quand'era solo una ragazza, troviamo invece la sopracitata Nadia Parkes.

Domina, il trailer della serie tv con Kasia Smutniak. Dal 14 maggio su Sky e NOW