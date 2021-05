Domina, il making-of della serie tv con Kasia Smutniak. VIDEO

'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla, sarà interamente disponibile (8 episodi in totale) su Sky e NOW dal 14 maggio Condividi:

Domina, tra finzione e realtà Quanto c’è di vero in Domina? A darci la risposta a questa domanda è Simon Burke – creatore, produttore e sceneggiatore della serie, insieme a Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan –, che ci avvisa: molto. La nuova produzione Sky Original si basa ovviamente sulla Storia, dunque su fatti realmente accaduti e documentati, dunque sul cosa e sul quando non ci sono dubbi.

approfondimento Domina, il cast e i personaggi: Livia Drusilla. VIDEO A essere esplorato nella serie sono pertanto il come e il perché, “lo spazio in cui possiamo creare,” come ben dice Burke. Come sottolinea Kasia Smutniak, che interpreta la protagonista, la domina del titolo, ci sono casi in cui la Storia, quella realmente accaduta, sa essere più interessante della finzione, proprio come in questo caso. Per Burke, grande appassionato dell’Antica Roma, è stato fondamentale andare a ricreare in maniera credibile il mondo dell’epoca, come avremo modo di scoprire. Ma in che periodo storico è ambientata la serie?

Domina, il momento storico approfondimento Domina, il cast: Matthew McNulty è Gaio Giulio Cesare Augusto. VIDEO La serie comincia poco dopo l’uccisione di Cesare (44 a.C.) - come spiega Alessandro Roncaglia, il consulente storico della produzione -, uno dei momenti più complessi e convulsi della storia di Roma. A emergere è la figura del giovane Ottaviano, il figlio adottivo di Cesare, che innesca una spirale di lotte e di alleanze che porteranno a una serie di scontri e di battaglie per il potere. A uscirne vincitore, come infatti la Storia ci insegna, è proprio lui, Gaio, che alla fine diventerà il signore unico e incontrastato di Roma, dando inizio a una nuova fase della storia romana, l’età imperiale. Al suo fianco troviamo per l’appunto la sua consorte, la terza, Livia Drusilla, che si rivelerà essenziale per la costruzione di questo nuovo regime.

Domina, la (ri)creazione di un mondo approfondimento Domina, le foto della serie tv Sky Original con Kasia Smutniak L’autenticità quando ci si approccia a una serie come Domina è fondamentale. Importantissimi a questo fine sono stati i costumi, e ad occuparsene è stata nientemeno che il Premio Oscar® Gabriella Pescucci. Il risultato, apprezzatissimo dal cast artistico quanto da quello tecnico, a partire dalla regista Claire McCarthy, è stato a dir poco stupefacente. Pescucci ovviamente si è rifatta a ciò che è rimasto di quel periodo – agli affreschi che ancora oggi si possono ammirare, per esempio, ma anche alle opere scultoree, che in origine erano pitturate, non “bianche” e “decolorate” come siamo abituati a vederle. Allo stesso tempo, però insieme al suo team ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca e ricostruzione. Anche lo scenografo Luca Tranchino ha dovuto “studiare” parecchio per riuscire a ricreare degli ambienti dell’epoca, e sicuramente il fatto di girare a Roma ha aiutato molto, grazie alla presenza sul posto di un’enorme quantità di musei e reperti storici da ammirare dal vivo.

approfondimento Domina, il trailer della serie tv con Kasia Smutniak Per il direttore della fotografia Denson Baker la sfida è invece stata catturare l’atmosfera dell’epoca attraverso l’uso della luce nelle ville ricostruite per l’occasione, sfruttando finestre, candele, bracieri fumanti e quant’altro a disposizione. Isabella Rossellini, che in Domina interpreta la maitresse Balbina, è rimasta assolutamente colpita da come sono state ricreati, negli studi di Cinecittà, le strade e gli edifici della Roma dell’epoca: anche in questo caso, prendiamo per esempio Pompei, siamo abituati a immaginarceli in rovina, ma a quei tempi erano ricchi, ricchissimi di vita, di suoni, di odori e di colori.