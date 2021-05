Domina, il cast: Matthew McNulty è Gaio Giulio Cesare Augusto. VIDEO

'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla, sarà interamente disponibile (8 episodi in totale) su Sky e NOW dal 14 maggio. Smutniak interpreta per l'appunto la domina del titolo, una figura storica di una certa importanza: Livia Drusilla Claudia - nobildonna romana figlia di Marco Livio Druso Claudiano, nata nel 58 a.C. e morta nel 29 d.C. - fu infatti una donna decisamente "avanti" per l'epoca (per le sue idee e per il modo in cui venne cresciuta), ma soprattutto arrivò a ricoprire un ruolo decisamente di spicco in quanto terza moglie di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. A interpretare Gaio in Domina troviamo l'attore inglese Matthew McNulty.

Domina, Matthew McNulty è Gaio Giulio Cesare Augusto

L'attore originario di Manchester, nato il 14 dicembre del 1982, è un volto abbastanza noto agli amanti della serialità televisiva britannica e non solo: ha infatto preso parte a numerose produzioni per il piccolo schermo, tra cui Shameless (la versione UK, ovviamente), Five Days, Silk, Misfits, The Musketeers, Versailles, The Terror, Doctor Who. In merito alla sua partecipazione in Domina, McNulty si è detto assolutamente entusiasta, e non è difficile credergli: chi non vorrebbe vestire i panni, anche solo per finta, di uno degli uomini più potenti di sempre?

Gaio - che, come si vede nel video in testa alla pagina, non vuole essere un dittatore, ma vuole essere un dio - è un vero e proprio power addicted, un drogato di potere, e c'è solo una persona in grado di scalfire la sua corazza, di farlo ragionare e di renderlo umano: Livia, che è la sua forza, ma che è anche la sua debolezza. Gaio e Livia si rispettano e si amano, però, allo stesso tempo, la loro vita insieme è una continua partita a scacchi. Insomma, un rapporto fatto di luci e di ombre, una relazione destinata a cambiare per sempre la storia di Roma e dell'Impero.