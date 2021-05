'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla, sarà interamente disponibile (8 episodi in totale) su Sky e NOW dal 14 maggio

Su Sky e NOW è in arrivo Domina, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. Come si può evincere dal titolo, il personaggio principale è, per l'appunto, una domina, e nello specifico una che fu piuttosto importante per l'epoca. Stiamo ovviamente parlando di Livia Drusilla , personaggio che è portato in scena dalla "nostra" Kasia Smutniak (che la interpreta da adulta) e dalla britannica Nadia Parkes (che la interpreta da adolescente).

Domina, di cosa parla la serie tv

approfondimento

Domina, il trailer della serie tv con Kasia Smutniak

Domina è un epico dramma in costume, ma, allo stesso tempo, è anche un racconto estremamente contemporaneo che segue la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata per l'appunto da Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti, Loro, Diavoli): la sua incredibile storia ridefinì completamente le aspirazioni che a quel tempo una donna poteva perseguire, finendo per segnare per sempre le sorti dell’Impero Romano. A interpretarla nei primi due episodi, quand'era solo una ragazza, troviamo invece la sopracitata Nadia Parkes (Doctor Who, The Spanish Princess).

La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, da ragazza ingenua, il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, a imperatrice più potente e influente di Roma, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai propri figli. Ci riuscirà, brillantemente, sposando l'uomo che le ha tolto ogni cosa, ma scoprirà presto che non basta conquistare il potere: occorre essere in grado di tenerlo in pugno quando anche tutti gli altri lo bramano.