Su Sky e NOW è in arrivo dal 14 maggio la nuova serie tv che racconta, per la prima volta dal punto di vista delle donne, le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il primo imperatore romano. Nel ruolo della protagonista, la domina del titolo, troviamo Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla, la terza moglie di Cesare Augusto, una figura chiave di quell'epoca