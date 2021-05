Domina, il cast e i personaggi: Agrippa. VIDEO

Alla scoperta del cast e dei personaggi di 'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla, che sarà interamente disponibile (8 episodi in totale) su Sky e NOW dal 14 maggio: Oliver Huntingdon e Ben Batt interpretano Agrippa

Domina, la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla, sarà interamente disponibile (8 episodi in totale) su Sky e NOW dal 14 maggio. Smutniak interpreta per l'appunto la domina del titolo, una figura storica di una certa importanza, Livia Drusilla, la terza moglie di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano (interpretato da Matthew McNulty). Nei panni di Marco Vipsanio Agrippa, il personaggio più vicino a Gaio, troviamo invece l'attore inglese Ben Batt, già visto in Shameless (la versione UK), Barbarians, In The Dark, Vera, The English Game. A intepretare Agrippa da ragazzo, invece, è il giovane Oliver Huntingdon. Scopriamo qualcosa di più su questo personaggio.

Agrippa è un amico d’infanzia e uno dei generali di Gaio. Non proviene dall’aristocrazia romana e per lui il massimo è stare sul campo di battaglia. La sua vita si trasforma quando aiuta Ottaviano a salire al potere, diventando un pilastro del governo romano. Ha un debole per Livia, di cui comprende l’importanza centrale per la politica di Gaio. Se provocato, Agrippa non teme il ricorso alla violenza. Con le legioni dalla sua parte, è un uomo troppo potente per essere ignorato. Man mano che cresce il loro potere, fra i due vecchi amici - che nel corso degli anni si sono più e più volte aiutati a vicenda, perché la loro forza risiede proprio nella loro unione - nascono alcune divergenze che potrebbero innescare un’altra guerra: cosa accadrà?

Domina, Oliver Huntingdon e Ben Batt parlano del loro personaggio in Domina

approfondimento

Domina, il cast e i personaggi: Antigone. VIDEO

Per Ben Batt intepretare Agrippa è stata una sfida nella sfida: è stata infatti la prima volta in cui si è trovato a "condividere" un personaggio, ma la sfida è stata sicuramente proficua, oltre che interessante. Anche Oliver Huntington si è detto soddisfatto, senza contare che per lui, ancora ai suoi primi ingaggi importanti, si è trattato anche di condividere non solo un personaggio, ma anche un'esperienza con un collega ben più navigato, col quale è stato possibile andare a fare un fine lavoro di costruzione psicologica per il ruolo in questione.

Potente ma anche vulnerabile, generoso ma anche violento, Agrippa non è solo il braccio destro di Gaio, ma è anche il suo migliore amico, e il suo consigliere più fidato, un uomo leale e intelligente che vuole davvero bene al suo "compagno d'avventure" di una vita, cosa ancora più importante in un'epoca in cui il tradimento, specialmente in quel mondo, era all'ordine del giorno. Oltre a essere un militare e un politico, Agrippa fu anche architetto: è stato infatti proprio lui a far costruire molte delle infrastrutture dell'epoca e il Pantheon.