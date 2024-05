Velasca e Candiani presentano la prima collezione insieme

il denim si fa protagonista e interprete dell'artigianato italiano

In questa collaborazione, il denim diventa il vero protagonista e interprete dell'artigianato italiano attraverso le sapienti mani di Velasca e Candiani che si uniscono per ricreare i design più amati. Alberto Candiani ha infatti accompagnato Jacopo Sebastio ed Enrico Casati in un viaggio attraverso le molteplici espressioni del tessuto denim di cotone, rivelando la ricchezza che si cela dietro a ogni peso, consistenza e lavorazione. Il risultato di questa collaborazione è una collezione di estremo pregio, una capsule che abbraccia il savoir-faire italiano e la passione per la qualità. Dalla raffinatezza del pantalone chino, allo stile della dell'giacca overshirt, fino all'iconica field jacket, ogni capo incarna l'essenza dei due brand, mossi dalla volontà di realizzare prodotti eleganti, durevoli, funzionali e senza tempo. Gli stessi nomi scelti per i prodotti richiamano la storia del denim che incontra e abbraccia Candiani.



Con questa collaborazione, Velasca e Candiani riaffermano il loro impegno per promuovere il Made in Italy e l'artigianalità di alta qualità. Ogni capo della collezione riflette l'attenzione al dettaglio, la passione per l'eccellenza e il rispetto per l'ambiente che sono alla base della filosofia di entrambi i brand. La nuova collezione denim di Velasca, realizzata in collaborazione con Candiani, è ora disponibile sul sito web di Velasca e nei negozi selezionati. Un tributo all'eccellenza italiana e alla passione per il denim che continua a ispirare generazioni.