Addio a Giovanna Marini, voce storica del canto popolare italiano

Fondatrice della Scuola Popolare di Testaccio e Collaborazioni Illustri

Nel 1974, fonda a Roma la Scuola Popolare di Testaccio, un luogo di formazione e divulgazione del canto popolare che continua ad essere un punto di riferimento ancora oggi. La sua discografia, seppur non vastissima, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Francesco De Gregori e Marco Paolini. Tra i suoi brani più celebri, ricordiamo "Lamento per Pasolini" e "Treni per Reggio Calabria". In tutti questi anni ha scritto molta musica per teatro e per il cinema: opere dirette da Attilio Corsini, Marco Mattolini (La donna ragno, L'ècole des femmes, Funerale, Pentesilea, Robinson Crusoe mercante di York, Nora Helmer, regia di Carlo Quartucci), Fabbrica di Ascanio Celestini; per il cinema: tutte le opere di Citto Maselli a partire dal 67 (Lettera aperta a un giornale della sera, Storia d'amore, Il sospetto, I sei operai, L'alba, Avventura di un fotografo, Codice privato, Il segreto, Cronache del terzo millennio), Café Express di Nanni Loy, Terminal di Paolo Breccia, Teresa Raquin di Giancarlo Cobelli, e altri. Nel 2016 la sua musica ha fatto da colonna sonora al documentario Un paese di Calabria incentrato sulla storia del comune di Riace. Il suo 'Bella ciao' cantato nel cuore della Garbatella, colonna sonora del 25 aprile del 2023.