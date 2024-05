Katy Perry, la foto al Met Gala 2024 generata dall'IA inganna la madre

Spettacolo

Le pagelle ai look sul red carpet del Met Gala 2024. FOTO

Alcune star invitate all'evento stagionale più glamour di New York hanno interpretato il tema “The Garden of Time” con abiti floreali e look ricchi di richiami alla natura; altre hanno approfittato dell'occasione per tuffarsi nel mondo delle favole e in universi incantati o notturni. Tanti i colori sul tappeto che chiameremo rosso ma che, in realtà, era chiaro. Molti anche i capi tirati fuori dagli archivi delle Maison, “bellezze dormienti” come quelle in mostra al Costume Institute A cura di Vittoria Romagnuolo

Come una profezia che si autoadempie, Anna Wintour indossa un look floreale in piena primavera, una trovata di stile che è “avanguardia pura”, per citare la protagonista de Il diavolo veste Prada, iconico personaggio del grande schermo che si ispirava proprio a lei. La giornalista e presidente del Met Ball ha scelto Loewe, brand del lusso che ha sponsorizzato l'evento. Il suo è un look su misura caratterizzato da un coat dress ricamato a tinte vivaci. Notevoli anche i gioielli in diamanti. Anche la spilla appuntata sul bavero è in tema. Voto: 8

Chris Hemsworth, uno dei quattro co-presentatori della serata, ha sfilato con l'inseparabile moglie Elsa Pataki. Lui in un completo color crema, in linea con quelli che normalmente sfoggia sul red carpet, lei con un abito color oro stile ninfa semitrasparente a cui ha abbinato una corona sul capo che richiama il mondo della natura. Per entrambi il brand è Tom Ford e il voto è 7.5