Domina, il cast e i personaggi: Antigone. VIDEO

Su Sky e NOW è in arrivo 'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla. L'appuntamento è per il 14 maggio, ma intanto andiamo a scoprire il personaggio di Antigone

Su Sky e NOW è in arrivo Domina, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. A impersonare la domina del titolo è la "nostra" Kasia Smutniak (a parte i primi due episodi, dove al suo posto, nei panni di Livia Drusilla adolescente e ragazza, troviamo Nadia Parkes), mentre nel ruolo di Antigone, la fidata ex schiava e confidente della protagonista, ci sono Melodie Wakivuamina (Antigone da giovane) e Colette Dalal Tchantcho (Antigone da adulta). Andiamo a scoprire qualcosa di più su questo personaggio.

Antigone, migliore amica di Livia e sua più fedele alleata, è una ex schiava. Cresciuta nella casa di Marco Livio Druso, segue Livia come un’ombra e ha uno stretto rapporto con i suoi figli. Esperta nell’uso di erbe e medicine, ha il potere di curare...ma anche quello di uccidere... Il desiderio di proteggere Livia e i suoi figli dal pericolo è la causa morale per cui è sempre disposta a battersi. Antigone è volitiva, il che è causa di attriti. Man mano che le due crescono e sono costrette a decisioni difficili per aiutarla a salvarsi, Antigone comincia a interrogarsi sul suo ruolo nella vita dell’amica. Può davvero aspettarsi che Livia si prenderà cura di lei, qualunque cosa accada? Può davvero fidarsi completamente?

Colette Dalal Tchantcho e Melodie Wakivuamina parlano del loro personaggio in Domina

A colpire le due interpreti di Antigone è stata la sceneggiatura: è bastata una prima lettura per decidere di provare a fare parte del progetto. Per creare al meglio il personaggio, Colette Dalal Tchantcho e Melodie Wakivuamina hanno riflettuto insieme, e alla fine sono riuscite a portare in scena una versione unica di Antigone, nonostante tra i primi due episodi e il resto della serie ci sia un bel salto temporale in avanti. Come spesso accade in casi come questo, quando ci sono due interpreti per un solo personaggio, l'unione ha fatto la forza, come avremo modo di vedere in Domina dal 14 maggio.

Antigone - che parte come schiava ma che, come vediamo nel visto in testa alla pagina, viene liberata da Marco Livio Druso, il padre di Livia, diventando a tutti gli effetti una cittadina romana - è una donna molto determinata, una donna che non ha avuto una vita facile, come si può facilmente immaginare. Prigioniera delle circostanze, non ha mai avuto molta scelta, ma nel corso della serie prenderà delle decisioni che daranno alla sua vita un corso ben preciso, anche se spesso dovrà scontrarsi con mille difficoltà dovute alla sua amicizia con Livia e alla sua specifica condizione di ex schiava.