Su Sky e NOW è in arrivo 'Domina', la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak nei panni della protagonista, Livia Drusilla. L'appuntamento è per il 14 maggio, ma intanto andiamo a scoprire il personaggio di Ottavia

Su Sky e NOW è in arrivo Domina, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. A impersonare la domina del titolo è la "nostra" Kasia Smutniak (a parte i primi due episodi, dove al suo posto, nei panni di Livia Drusilla adolescente e ragazza, troviamo Nadia Parkes), mentre nel ruolo di Ottavia, la celebre sorella di Ottaviano, ci sono Claire Forlani (Ottavia da donna matura) e Alexandra Moloney (Ottavia da giovane adulta). Andiamo a scoprire qualcosa di più su questo personaggio.

Calma, razionale e gentile (ma quando c'è bisogno anche in grado di essere feroce), Ottavia è uno dei personaggi moralmente più commendevoli di Domina. In qualità di sorella maggiore - quasi una madre - e di coscienza etica di Gaio, ha vissuto appieno la vita della matrona romana, guadagnandosi il rispetto del fratello mentre si muoveva con abilità da un’unione coniugale all’altra per stare al passo con le fluttuanti alleanze politiche. Benintenzionata e talvolta ingenua, Ottavia vuole solo il meglio per i propri figli, ma soprattutto vuole proteggerli. Scoprirà però che ciò non è sempre possibile: talvolta il pericolo è tragicamente inevitabile.

Claire Forlani e Alexandra Moloney parlano del loro personaggio in Domina

A interpretare Ottavia sono Claire Forlani (Vi presento Joe Black, In The Name Of The King, A un metro da te, Black Beauty - Autobiografia di un cavallo, CSI: NY, Camelot, NCIS: Los Angeles, Hawaii Five-0) e Alexandra Moloney (The Nest - L'inganno, Danny Boy). Anche in questo caso, le due attrici si sono trovate a discutere a lungo sul loro personaggio in Domina, per poterlo interpretare al meglio sia negli anni della sua giovinezza, sia negli anni successivi, durante l'età adulta. Un passaggio a dir poco fondamentale quando ci si ritrova a "convidivere" lo stesso ruolo in una produzione, perché c'è bisogno di essere coerenti tra due rappresentazioni.

Durante lo studio di Ottavia, Moloney ha scoperto di aver amato tutto di lei, e di essere rimasta molto colpita dalla sua storia personale. Se essere una donna non è facile neppure adesso, figuriamoci a quell'epoca e figuriamoci in quel contesto, dove i matrimoni venivano usati per celebrare le alleanze politiche più che l'amore. Forlani è rimasta invece colpita dalla determinazione del suo personaggio, che ha fatto di tutto e di più per fare in modo che suo fratello arrivasse in cima. Una scalata sociale alquanto di successo, non c'è che dire!