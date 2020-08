Le canzoni del Colibrì, viaggio in musica nel libro di Sandro Veronesi

approfondimento

Crêuza de mä suona sul nuovo Ponte di Genova sotto l'arcobaleno

Si comincia con Duccio e Marco che oltre a dividere il tempo tra banchi di scuola e attività sportiva, si ritrovano per ascoltare la musica della West Coast americana, in particolare Eagles, Crosby Stilla Nash & Young, Poco e Greateful Dead. Poi Marco si appassiona alle corse dei cavalli e si allontana dalla resurrezione inglese capitanata da Clash, Cure, Graham Parker & the Rumour e “il rutilante mondo di Elvis Costello”. Lo stesso Marco lo ritroviamo a letto ad ascoltare Laughing di David Crosby, ultima traccia dell’album If I Could Only Remember my Name. Il patto di castità adulterina tra Marco e Luisa è sancito da Sacrifice di Sinéad O’Connor: And it’s no sacrifice/just a simple word/it’s two hearts living/in two separate worlds. Nel pieno di una crisi famigliare giunge il verso quando sbocciavan le viole scritto da Fabrizio De André per la canzone Canzone dell’amore perduto: la questione è che il brano termina con per un amore nuovo che per Probo e Letizia non ci fu mai. Faber lo ritroviamo in un altro momento con lo sa che io ho perduto due figli/signora lei è una donna piuttosto distratta. La canzone è Amico fragile e Il Colibrì è soprattutto un libro di fragilità.