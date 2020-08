Crêuza de mä suona sul nuovo Ponte di Genova sotto l'arcobaleno

approfondimento

Crêuza de mä, il significato della canzone di De Andrè

La magia è quella dei cantieri che hanno fatto risorgere un ponte ma la poesia è quella di una canzone come Crêuza de mä, una canzone amata come ora deve essere amato questo ponte costruito su una tragedia. Lui è semplice e forte come i genovesi, come quella gente ruvida che cresce dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, avamposto sul Mediterraneo per tante terre che si è abbracciata come fosse in una mulattiera di mare. Le voci che si rincorrono dei magnifici 18 scaldano le anime. Manca solo un bicchiere di giancu de Purtufin, di vino bianco di Portofino, oggi praticamente introvabile. Genova ha ritrovato la sua crêuza e la sua identità, per dirla con Renzo Piano che cita Giorgio Caproni, di ferro e aria.