Ponte Genova: i post sui social dei cantanti di Crêuza de Mä

Giuliano Sangiorgi e Vasco Rossi hanno condiviso video e foto per ricordare Fabrizio De Andrè, protagonista della cerimonia di inaugurazione

In seguito Dori Ghezzi ha aggiunto: “Non sarò personalmente alla cerimonia, ma Fabrizio sarà lì . Con quelle parole dense, con la sua poesia, con la voce. Ci guarderà con commozione, sono sicura che la sua presenza si avvertirà”.

A poche ore dall'evento, Dori Ghezzi ha parlato della decisione di far risentire le note di Crêuza de Mä, reinterpretata da alcuni dei principali protagonisti delle sette note del Bel paese: “ Il ponte è un forte elemento simbolico . È un simbolo di rinascita. La scelta della canzone Crêuza de Mä è pensata perché anche una piccola crêuza che porta verso il mare e quindi, verso la possibilità di un nuovo viaggio, rappresenta lo sguardo all’orizzonte, il proseguimento di un cammino, così come un ponte che unisce e prosegue la strada”.

In seguito, il rocker ha condiviso alcuni scatti in compagnia del cantautore.

In seguito, abbiamo visto Giuliano Sangiorgi, che ha scritto un emozionante messaggio, questo un estratto: “Solo Fabrizio De Andrè poteva cantare per la sua Genova afflitta e dolorante, riuscendo nell’intento di costruirle delle nuove gambe per poter tornare a camminare, mano nella mano, con ogni suo viaggiatore o passeggero sognante”.