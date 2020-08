Inaugurazione ponte Genova, Fabrizio de André ci sarà con Crêuza de mä

Fabrizio De Andrè: la sua musica aprirà la cerimonia

Ponte Morandi Genova, la canzone dell'inaugurazione sarà Crêuza de mä

L’inaugurazione, come riportato da Huffington Post, verrà aperta dalla voce della città con uno dei suoi brani più radicati nel territorio, ovvero Crêuza de mä, il primo singolo dell’undicesimo disco, intitolato proprio come la canzone e pubblicato nel 1984.

Le note della canzone avranno il compito di aprire la cerimonia facendo così sentire la presenza del cantautore genovese.

Dori Ghezzi ha parlato della decisione di riunire alcune delle voci più importanti della musica italiana per l’incisione del brano: “Una partecipazione straordinaria tanti artisti che hanno deciso di esserci e che ringrazio. Non sono progetti semplici da realizzare ma per questo momento così particolare per la città ho trovato la piena disponibilità di tutti”.