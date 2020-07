Ponte Morandi Genova, la canzone dell'inaugurazione sarà Crêuza de mä

L’inaugurazione del Ponte Morandi avrà una sua canzone: una nuova versione della celebre “Crêuza de mä”, composta da Fabrizio De André e Mauro Pagani. Su iniziativa di Dori Ghezzi, ad interpretarla saranno 18 artisti. «La possibilità di realizzare una nuova versione di Crêuza de mä, per l’inaugurazione del Ponte, mi ha coinvolta in modo particolare e insieme a me ha appassionato la maggior parte dei più bravi cantanti italiani, purtroppo non è stato possibile far partecipare tutti» ha dichiarato Dori Ghezzi