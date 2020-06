Da Sally a Susanna, Vasco e le donne raccontate nelle sue canzoni

Il rocker di Zocca, in oltre 40 anni di carriera, ha regalato al pubblico un repertorio ricco di figure femminili, alcune tenere, delicate e a volte fragili, altre esattamente all’opposto determinate e ribelli. Un suo album del 2012, “L’altra metà del cielo”, è interamente dedicato ai personaggi del gentil sesso celebrati dall’artista

L’identità della “Silvia” cantata da Vasco Rossi nel suo 45 giri d’esordio è stata svelata dal cantante emiliano con un post su Instagram: era una sua vicina di casa. A giugno 2020 le prime due figure femminili raccontate nei brani del rocker di Zocca hanno compiuto musicalmente 43 anni ed è stato l’artista stesso a volerle ricordare: “Il 15 giugno del 1977 usciva il primo 45 giri! Silvia e Jenny sono le prime canzoni, quelle riuscite meglio; sono anche finite nel balletto alla Scala”. Dalle due ragazzine adolescenti delle prime canzoni sono passati oltre 40 anni e tante sono state le donne, alcune ispirate da persone reali e altre personaggi di fantasia alter ego delle sensazioni del Blasco, che sono state celebrate dall’artista. Un intero album, "L’altra metà del cielo”, pubblicato nel 2012 è totalmente dedicato alle donne con i brani tutti riarrangiati e nuovamente registrati per essere suonati alla Scala di Milano per uno spettacolo omonimo. “Racconto queste cose perché ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne delle famiglia, la mamma e le zie: l'Espedita, l'Iliana, la Rosanna e l’Ivana”, ha scritto sui social l’autore. Da Susanna a Sally, ecco una selezione dei ritratti più belli delle ragazze e delle donne cantate da Vasco Rossi.

Silvia: “Fai presto che sono le 8” leggi anche Vasco Rossi svela chi è "Silvia" a 43 anni dall'uscita della canzone “Silvia abitava vicino a casa mia e ne avevo un'immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente”, così il Blasco ha svelato ai fan chi era la prima delle tante figure femminili cantate dal rocker. Nel testo dice: “Silvia fai presto che sono le 8. Se non ti muovi fai tardi lo stesso. E poi la smetti con tutto quel trucco. Che non sta bene te l'ho già detto”.

Jenny è pazza: “Non vuol più capire. Vuole soltanto dormire” leggi anche Nel 1977 Vasco Rossi pubblica il primo singolo “Jenny/Silvia” Insieme a Silvia, gli esordi di Vasco sono stati accompagnati da un’altra immagine di ragazza, Jenny, che però non prende spunto da una persona reale. “È invece la trasposizione dei miei periodi di esaurimento nervoso. Oggi si chiama depressione. Avevo sempre la paura di finire esaurito e mia zia la esorcizzava promettendomi una cura a bastonate - ha raccontato Rossi - Te lo do io, l'esaurimento nervoso, qui bisogna darsi da fare!”. “Jenny è pazza” non era quindi una canzone dedicata a una figura femminile conosciuta dall’autore, ma “rappresentava le mie paure e Jenny mi sembra un nome molto adatto. Da esaurita”. Indimenticabile il testo della canzone: “Jenny non vuol più parlare. Non vuol più giocare. Vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire. Sbadiglia soltanto. Non vuol più nemmeno mangiare”.

Susanna: “La bambina tutta colorata” approfondimento Vasco Rossi, quante ne sai sul rocker? FAI IL QUIZ A ispirare la canzone contenuta nell’album “Colpa D’Alfredo” del 1980 è stata Susanna Marani, una ragazza che frequentava la domenica pomeriggio lo Snoopy, discoteca vicino a Modena dove Vasco faceva il deejay. Si frequentano per un po’ quando lei ha 16 anni e lui è più grande di dieci anni e in quel periodo arrivano i versi: “Susanna è una bambina tutta colorata. Che quando va a ballare sembra un’aranciata. E guarda già i maschietti con aria misteriosa. Ma quando torna a casa la sera è tutta un'altra cosa”.

Gabry: “Come sei splendida, adesso smettila” leggi anche Vasco Rossi e le canzoni: "Cerco l'urgenza di comunicare" Gabry è invece un’ex fidanzata del Blasco negli anni ’80. I due sono stati insieme un paio d’anni, lei si chiama Gabriella Sturani ed è la madre di Lorenzo, uno dei tre figli del cantautore. Anche lei ha 16 anni quando inizia a frequentare Rossi che descrive come “dolce, riservato, premuroso”. E dalla loro relazione nascono i versi: “Ma adesso spogliati che voglio morderti. Voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio. Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà. È meglio viverla”.

Albachiara: “Respiri piano senza far rumore” leggi anche Vasco Rossi in concerto: le date del Vasco Non Stop Live Festival 2021 Della ragazzina di “Albachiara” non si conosce l’identità, si sa solo che era una 13enne che il rocker di Zocca vedeva tutte le mattine arrivare con la corriera. All’epoca, nel ’79, Vasco preparava gli esami all’università. Una volta l’artista ha raccontato che quando la giovane ha compiuto 18 anni le disse di aver scritto il brano per lei. “Non ci voleva credere e fu così che mi venne anche Una canzone per te”, ha raccontato l’autore. Del brano restano immortali i versi: “Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria”.

La Strega: “C’è chi dice è una strega tanto lei se ne frega” leggi anche Vasco sui social spuntano testi e foto: una nuova canzone in arrivo? Una diva, prima donna regina delle discoteche, la strega di Vasco sembra fosse un’amica di famiglia considerata quasi come una zia dal cantante. Rispetto ai ritratti delicati delle precedenti figure femminili, in questo brano il rocker racconta un personaggio forte, sicuro di sé che non perde mai la testa. “C’è chi dice è una strega tanti lei se ne frega. Ai giudizi degli altri non fa neanche una piega. Fa l’amore per gioco e le piace anche poco. Se conviene fa finta, ma in fondo la testa: non la perde mai”. Toffee: “Hai già preparato il caffé, saresti proprio una brava moglie”

Con “Toffee” del 1985 il Blasco sembra immaginare il dialogo con una donna che vorrebbe al suo fianco e che chiama insistentemente. “Hai già preparato il caffè, saresti proprio una brava moglie. Oh Toffee, Toffee, Toffee”.