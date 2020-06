Vasco Rossi svela chi è "Silvia" a 43 anni dall'uscita della canzone

A 43 anni dalla pubblicazione della canzone “ Silvia ” ( FOTO ), Vasco Rossi decide di sorprendere i suoi fan sui social e condivide due scatti storici. Il rocker di Zocca svela chi è Silvia, la ragazza protagonista della sua canzone presente nel suo 45 giri d’esordio “Jenny/Silvia”. Stampato in sole 2500 copie, è stato pubblicato il 15 giugno 1977 e rappresenta il debutto assoluto di Vasco Rossi . Uno scatto in primo piano per dare finalmente un volto a questa misteriosa ragazza. Occhi chiari e camicia bianca in un mix di grinta ed eleganza. Una lunga didascalia accompagna le due foto: «Jenny e Silvia compiono 43 anni!!!», ha scritto Vasco Rossi ( quante ne sai sul rocker? - QUIZ ) sui social. « Il 15 giugno del 1977 usciva il primo 45 giri !! Silvia e Jenny sono le prime canzoni, quelle riuscite meglio; sono anche finite nel balletto alla Scala. Ispirazione cantautorale, personaggi di fantasia: o meglio, reali, ma che non conoscevo bene, così c’era più spazio per la fantasia».

Vasco Rossi: “Ecco chi è Silvia”

Vasco Rossi (le date del tour 2021) prosegue spiegando poi chi è Silvia e com’è nata la famosa canzone: «Silvia abitava vicino a casa mia e ne avevo un’immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto. Vista sempre con gli occhi del cantautore. E già lì si vedeva il mio stile a pennellate, immagini, invece di un racconto. Lei che si sveglia, una serie di scatti, un tratto un po’ impressionista. Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori. Ero anche dalla sua parte quando si metteva il rossetto e la mamma non voleva. Se fossi stato una femmina, a quell’età mi sarei comportato come lei. Racconto queste cose perché ho una parte femminile importante, sono cresciuto in mezzo alle donne della famiglia, la mamma e le zie: l’Espedita, l’Iliana, la Rosanna e l’Ivana».

Le parole di Silvia Benuzzi

Circa due anni fa Silvia era stata rintracciata e aveva svelato l’incredulità iniziale per quella canzone. Attualmente professoressa di filosofia, aveva dichiarato: «Sapevo che per quella canzone si era ispirato a una ragazza che aveva conosciuto e che si era trasferita a Modena. Non sapevo di essere io. Lo scoprii durante una presentazione, quando mi accorsi che le persone presenti parlavano del brano e guardavano me. In quel momento ho capito che quella Silvia ero io».

La versione di “Silvia” pubblicata nel 45 giri d’esordio è diversa rispetto a quella inserita nell'album “...Ma cosa vuoi che sia una canzone…”. A livello strumentale sia “Jenny” che “Silvia” sono diverse tramutando così quel 45 giri un autentico pezzo di storia della musica italiana. I due brani sono stati scritti da Vasco Rossi, mentre gli arrangiamenti sono di Gaetano Curreri, leader degli Stadio (tutte le canzoni scritte da Vasco Rossi e Gaetano Curreri).