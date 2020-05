Coronavirus, Vasco Rossi con la mascherina torna in sala di incisione

Il mondo dello spettacolo è pronto a ripartire, iniziando a convivere con l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Ciò riguarda teatro, cinema e anche musica. A dimostrarlo è uno degli artisti più amati d’Italia, Vasco Rossi. Il rocker nostrano sta infatti lavorando a un nuovo progetto, come dimostrano i suoi post sui social.

I fan hanno di certo apprezzato i suoi recenti aggiornamenti, che lo vedono in sala di registrazione. Ormai da qualche tempo infatti Vasco è al lavoro su una nuova canzone. Se la fase di scrittura può essere svolta in smart working, per il resto è necessario recarsi in uno studio. Nello specifico Vasco non cambia le proprie abitudini, optando sempre per lo stesso: “Quando sono in ascensore, in questo ascensore, vuol dire che sto andando in sala d’incisione”.

Vasco Rossi con la mascherina

Tutti devono adeguarsi alle nuove norme per la tutela della nostra salute. In questo senso Vasco Rossi lancia un messaggio importante, indossando la mascherina anche in sala di registrazione: “Lavorare in sala di registrazione ai tempi del coronavirus”.

Ecco cosa scrive nel post che accompagna alcuni scatti, che hanno già fatto il giro del web. C’è grande attesa per la sua nuova canzone, che sta prendendo corpo tra Los Angeles e l’Italia. La voglia di ripartire c’è, anche se il rocker attende, come tutti, delle informazioni più chiare sul nuovo modo di approcciarsi agli eventi live: “Siamo pronti anche noi a ripartire. Appena ci danno delle regole certe e precise. Possiamo cantare… senza mascherine?”.