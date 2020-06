Nel 1977 Vasco Rossi pubblica il primo singolo “Jenny/Silvia”

"Jenny/Silvia" venne pubblicato in 2.500 copie nella collana Jeans Record della semi-sconosciuta Borgatti Music, etichetta discografica specializzata in valzer, lisci e mazurche, non esattamente il genere amato dai giovanissimi di allora. Ma il lungimirante Paolino Borgatti fiutò l'occasione e inaugurò una collana apposita, la Jeans Record, appunto, e i 45 giri andarono a ruba nei negozi di dischi di Modena e Bologna

Il Vasco pensiero

approfondimento

Registrato in 48 ore e in due parti, il lato A per "Jenny" e il lato B per "Silvia", vedeva gli arrangiamenti di Gaetano Curreri, leader degli Stadio e grande amico di Vasco. Due ballate morbide, intrise di sentimenti da studente che contenevano il pensiero, l'estetica e la poetica di ribellione neo-generazionale e post-ideologica del primo Blasco. Da quel giorno non si è più fermato

Pezzo da collezione

Sulla copertina del singolo si vede un Vasco (TUTTE LE FOTO) pensieroso, un po' anticonformista, rannicchiato e appoggiato con le braccia su un tavolo di legno. Indossa un maglione marroncino, un orologio e un braccialetto. Ricorda molte le cover cantautorali dell’epoca, ma le scritte sul retro sono decisamente originali, così come i ringraziamenti indirizzati a Gaetano Curreri (per gli arrangiamenti), a Le Cinque Lire (la sua prima band di supporto) e a “Maurizio, Brancaleoni, Scandy”. Jenny/Silvia esiste solo in versione 45 giri perché non ne è mai stata pubblicata una ristampa in mini-cs. Proprio a causa dei pochi vinili in circolazione, le copie originali oggi valgono varie centinaia di euro

Primi Concerti

Il primo concerto ufficiale si tiene all'Istituto Corni di Modena a fine giugno 1977. Lungo la sua prima estate da rocker si esibisce a Radio Estate Giovani, allo stadio di Crotone, e al Festival Canta Veneto. Accompagnato dalla sua prima band Le Cinque Lire (Gaetano Curreri, al piano, Marco Rossi, alla batteria, Giovanni Oleandri, al basso ed Enzo Troiano, alla chitarra) gira l'Emilia per farsi conoscere e sul palco canta, oltre a Jenny e Silvia, anche qualche cover e le tracce del suo primo album che sarebbe uscito da lì a poco: “...Ma cosa vuoi che sia una canzone...”

Jenny vs Jenny è pazza

La prima versione del brano, quella del singolo del 15 giugno 1977, è leggermente difforme dal pezzo contenuto nell’album d’esordio di Vasco, nei negozi nella primavera del 1978. Nel 33 giri la parte iniziale viene trainata da un pianoforte, mentre nel singolo è affidata a un arpeggio di chitarra acustica. Anche la durata cambia, circa un minuto di differenza. E il titolo: "Jenny" nel 1978 diventa Jenny è pazza